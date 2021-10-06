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Цена на газ в Европе превысила $1,8 тыс. за тысячу кубометров

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Цена на газ в Европе превысила $1,8 тыс. за тысячу кубометров
Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днём в среду достигла 152 евро за МВт/ч, или $1817 за тысячу кубометров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные биржи.

Только утром цена ноябрьского фьючерса перевалила за $1500 за тысячу кубометров.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно связаны с ценами на акции "Газпрома".

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Irada
    Начнем с того, что не дебилы не покупают газ, когда жареных петух клюёт. У всех нормальных поставщиков газа по миру закачаны хранилища еще с лета, бытовые потребители в Европе обычно приобретают газ по фиксированным ценам как минимум на 6 месяцев. А играться в такие игры на хабе нельзя бесконечно, как взлетело, так и рухнет. Ну пусть кацапы порадуются, не понимая, что это просто цифра на бумажке - всё одно никто по этим ценам не покупает. Смотрите не на цену, а на объем продаж)))
  • Irada
    ++ Сидит подставная газпромовская компания, зарегистрированная в Европе, заключает договор на мизерное кол-во газа, накручивая цену и так далее. Сейчас разберутся, в ЕС уже начали расследование.
  • Андерсен a4cbf7de
    Некоторые из кремлевского пула в Украине говорят что "Газпром" тут не при чем..., таков рынок... Брехня. От куда такая цена. Что объявлено о наступлении нового ледникового периода, в прогнозах в Европе обещают - 50.. Да нет. Ну и в чем тогда причина. Очень просто, Крмль играет " газовыми мышцами", начинает новый этап войны не только против Украины но и против ЕС , да и НАТО в целом. И наглядно показывает, что воевать, разваливать союзы, менять власти, завоевывать территории в конце концов можно не только пушками и танками, а просто вентилем от трубы. И чем дальше , тем это будет нагляднее. И Украина и Европа в этом скоро убедятся.. Да уже и убеждаются. Только реакции на это нет. Ну кроме глубокой озабоченности и надежды " кроликов договориться с удавом".
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