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Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке" - дерзкое преступление. Безнаказанность - сигнал, который поощряет насилие на всех уровнях, - Кондратюк

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Преступления против журналистов в Украине совершаются из-за безнаказанности. Виновные в нападении на журналистов "Схем" в офисе "Укрэксимбанка" должны быть привлечены к ответственности.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Просмотрела восстановленное видео нападения на съемочную группу журналистов программы "Схемы". Шокирована увиденным и услышанным. Руководством и подчиненными государственного "Укрэксимбанка" было совершено дерзкое преступление, и не одно. По меньшей мере, грубо нарушена статья 171 уголовного кодекса относительно препятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - подчеркивает она.

Кондратюк также напомнила, что по результатам проведенных парламентских слушаний на тему безопасности работников СМИ, Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за нападение на журналистов: угрозу насилием и уничтожение или повреждение их имущества. Такие действия наказываются лишением свободы на срок до 14 лет.

"Все виновные в этом нападении, организаторы и соучастники - должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое и неотвратимое наказание. Им точно не место в государственных учреждениях. Свою оценку этим событиям должно дать высшее руководство страны, а также Верховная Рада и профильный комитет", - отмечает парламентарий. 

По ее словам, расследование данного вопиющего случая станет тестом для власти и правоохранительной системы на преданность европейским принципам, соблюдение украинского законодательства, которое защищает права журналистов и уважение к Конституции Украины, которая гарантирует свободу слова в нашем государстве.

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"И самое главное, о чем мы говорили вместе с коллегами-журналистами на парламентских слушаниях - такие преступления не должны оставаться безнаказанными! Безнаказанность - сигнал, который поощряет насилие на всех уровнях. Безнаказанность и является главной причиной нападений на журналистов в Украине. И этого нападения также", - резюмировала Кондратюк.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Ревизор
    Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.


    Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
    Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
  • Владимир Елисеев
    «Там никто не погиб, слава богу, все живы. Если бы там что-то такое произошло, не дай бог, поверьте, человека бы не было уже. А так пусть дойдет до конца. Я не могу знать все, хотя хочу».
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    ты можешь уехать из Кривого Рога, но Кривой Рог не уедет из тебя никогда)
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