По всем показателям Львов может вскоре перейти в "красную" зону: власти готовятся к закрытию школ и введению дополнительных ограничений
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Во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы, а также ввести ряд карантинных ограничений
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
"Мы проработали очень много решений, которые будем предлагать на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, и все выглядит так, что если не будет уменьшена волна, то вполне вероятно, что в ближайшее время - через неделю-две, речь пойдет о закрытии учебных заведений и дополнительных ограничениях в работе заведений досуга, культуры и всех локаций, где может быть значительное количество контактов, отмена массовых мероприятий. То есть штаб предложит, а детальные решения будет принимать комиссия. Ведь по всем показателям Львов может в ближайшее время перейти в "красную" зону", - сообщил Москаленко.