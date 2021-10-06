Рада назначила внеочередные выборы в двух населенных пунктах на 27 марта 2022 года
1 4821
Верховная Рада назначила на 27 марта 2022 года внеочередные выборы в двух населенных пунктах - на Днеперопетровщине и Донетчине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, 335 парламентариев поддержали постановление №6114 "О назначении внеочередных выборов Зайцевского сельского головы Синельниковского района Днепропетровской области".
А 328 нардепов поддержали постановление №6115 "О назначении внеочередных выборов Часовоярского городского головы Бахмутского района Донецкой области.
Выборы в вышеупомянутых населенных пунктах назначены на 27 марта 2022 года.