"Слуга народа" Корниенко о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Какие тут могут быть комментарии?! Так вести себя со СМИ нельзя

Первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко считает конфликт с журналистами в "Укрэксимбанке" позором.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Какие тут могут быть комментарии?! Так нельзя вести себя с журналистами любому публичному человеку, несмотря на то чиновник это или нет. Я утром читал новость, что какой-то нетрезвый актер грубиянил журналистам. Нужно как-то учится коммуницировать с журналистами, у которых есть удостоверение, а у их изданий - официальная регистрация в Украине", - заявил нардеп.

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Говоря о госслужащих, первый замглавы фракции "СН" напомнил, что в ходе переподготовки или переквалификации у них есть "коммуникационная составляющая" - для них проводят лекции о том, как вести себя с прессой.

"Что касается государственных учреждений, это может быть идеей", - резюмировал Корниенко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.