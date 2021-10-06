"Слуга народа" Цыба о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Такое нельзя спускать на тормоза. Я бы советовала Мецгеру уволиться
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в эксклюзивном комментарии заявила народный депутат "Слуги народа", член комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба.
"У нас сегодня будет заседание комитета, пока что мы сделали личное обращение на страницах, говорили с лидерами фракций. Сегодня мои коллеги, которые в зале взяли слово обратили внимание, что это недопустимо", - подчеркнула она.
Цыба рассказала, что вчера обратилась к руководителю секретариата комитета по вопросам свободы слова с тем, чтобы сегодня на заседании был рассмотрен этот вопрос.
"У на сесть такая практика, когда мы приглашаем стороны на комитет. Хотя ситуация, которая произошла в "Укрэксимбанке" очевидна, но все же я попросила, чтобы он (руководитель секретариата комитета. – Ред.) пригласил все стороны и правоохранителей, и возможно пострадавших журналистов", - отметила Цыба и добавила, что пока комитет не получил подтверждение о присутствии приглашенных.
Нардеп считает недостаточным то, что Мецгер будет только отстранен от должности на время расследования.
"Хотя хорошо, что он сделал хотя бы такой шаг. Как человек, который руководил пресс-службами считаю, что это просто катастрофа. Я бы советовала ему уволиться", - подытожила она.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.