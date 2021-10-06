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Харьковская, Запорожская и Херсонская области могут перейти в "красную" зону карантина на этой неделе, - KSE

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Харьковская, Запорожская и Херсонская области могут перейти в "красную" зону карантина на этой неделе, - KSE
В Украине три области соответствуют критериям "красной" зоны карантина. Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в "красную" зону сегодня-завтра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Критериям "красного" уровня эпидопасности, по данным KSE, соответствуют:

- Харьковская;
- Запорожская;
- Херсонская области.

"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в "красную" зону", - говорится в сообщении.

Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

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Автор: Богдан Русінко

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