Угрожал пистолетом и ножом: в Киеве отец изнасиловал свою 14-летнюю дочь, - прокуратура

Арестован мужчина, который подозревается в изнасиловании 14-летней дочери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Дарницкого окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 38-летнему жителю Киева, который изнасиловал несовершеннолетнюю дочь (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Во вторник, 5 октября, суд по ходатайству прокурора избрал мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, 2 октября 2021 подозреваемый пригласил к себе домой 14-летнюю дочь для просмотра кинофильмов (супруги разведены, живут отдельно).

"Находясь в квартире, мужчина, демонстрируя и угрожая применить предметы, внешне похожие на нож и пистолет, заставил несовершеннолетнюю дочь вступить с ним в половые отношения, таким образом изнасиловал ее", - сообщили в прокуратуре.

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За такое преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляется Дарницким управлением полиции ГУНП в Киеве.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.