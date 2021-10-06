Отставка Разумкова - месть за скандал с законом об олигархах, - Atlantic Council
Такое мнение высказала заместитель председателя Atlantic Council Мелинда Харин (Melinda Haring).
"Отставка спикера парламента Украины является существенной, поскольку он настаивает на том, чтобы парламент соблюдал процедурные правила и мог сказать нет Зеленскому. Если они могут это сделать, это еще один признак "укрепления" власти Зе ", - написала Мелинда Харин в Twitter.
Она прикрепила также сообщение журналиста BuzzFeed News Кристофера Миллера (Christopher Miller), который прямо связал отставку спикера с его нежеланием нарушать регламент по скандальному закону об олигархах.
"Драма в Раде. Партия президента Зеленского отстранила спикера на два заседания из-за того, что он спорил относительно недавно принятого законопроекта об олигархах", - написал журналист в Twitter.
Делегат Германии в ПАСЕ Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon) заявила о нарушении процедуры во время отстранения Разумкова.
"Инициатива руководства "Слуги Народа" временно приостановить полномочия спикера Рады Дмитрия Разумкова. Готовится полная отставка. Это очень волнует, особенно, учитывая возможные нарушения процедуры в процессе. Мы в ПАСЕ внимательно следим за вопросом Разумкова ", - заявила Виола фон Крамон-Таубадель.