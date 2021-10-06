Отставка Разумкова - месть за скандал с законом об олигархах, - Atlantic Council

Попытка снять Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады связана с его нежеланием нарушать закон и регламент при голосовании за так называемый закон об олигархах.

Такое мнение высказала заместитель председателя Atlantic Council Мелинда Харин (Melinda Haring).

"Отставка спикера парламента Украины является существенной, поскольку он настаивает на том, чтобы парламент соблюдал процедурные правила и мог сказать нет Зеленскому. Если они могут это сделать, это еще один признак "укрепления" власти Зе ", - написала Мелинда Харин в Twitter.

Она прикрепила также сообщение журналиста BuzzFeed News Кристофера Миллера (Christopher Miller), который прямо связал отставку спикера с его нежеланием нарушать регламент по скандальному закону об олигархах.

"Драма в Раде. Партия президента Зеленского отстранила спикера на два заседания из-за того, что он спорил относительно недавно принятого законопроекта об олигархах", - написал журналист в Twitter.

Делегат Германии в ПАСЕ Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon) заявила о нарушении процедуры во время отстранения Разумкова.

"Инициатива руководства "Слуги Народа" временно приостановить полномочия спикера Рады Дмитрия Разумкова. Готовится полная отставка. Это очень волнует, особенно, учитывая возможные нарушения процедуры в процессе. Мы в ПАСЕ внимательно следим за вопросом Разумкова ", - заявила Виола фон Крамон-Таубадель.