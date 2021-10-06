Заседание Рады по отставке Разумкова должна вести вице-спикер Кондратюк, назначение Гетманцева - это нарушение регламента, - Сюмар

Вице-спикеру Верховной Рады Елене Кондратюк не дают вести заседание парламента, хотя это предусмотрено регламентом.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"Елене Кондратюк как законной замглавы ВР не дают вести заседание относительно снятия с должности Разумкова, хотя это прямо предусмотрено Регламентом. Но кому интересен тот регламент, если такой чувствительный и важный вопрос, можно доверить только в доску "своему" Даниилу Гетманцеву", - подчеркнула парламентарий.

"Скоро оппозиции останется завесить свои места флагами и оставить беспредельщиков одних... А Слугам наконец ничто не помешает своими выступлениями штамповать нужные Банковой решения", - добавила Сюмар.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство фракции "Слуга народа" внесло предложение о том, что завтра заседание, на котором планируют отстранять спикера Дмитрия Разумкова, будет вести глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Позже это решение поддержали 239 нардепов.

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