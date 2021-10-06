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В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону карантина, - Шмыгаль

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В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону карантина, - Шмыгаль
Несколько областей Украины стоят на пороге "красной" зоны эпидемиологической опасности.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно", - говорится в сообщении.

По словам главы правительства, у работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    В туалети теж потрібен сертифікат, інакше не зайдеш.
  • 5 копійок
    О! З"явився, а я сьогодні про тебе згадував на форумі.
  • aquarius580 .
    Всё это добром не закончится. Ковидная мафия будет висеть на киевских каштанах.
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