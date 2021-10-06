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В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн при условии, что 100% работников прошли полный курс вакцинации, - Шмыгаль

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В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн при условии, что 100% работников прошли полный курс вакцинации, - Шмыгаль
Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в очном формате.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передет Цензор.НЕТ.

"В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации. Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, по состоянию на начало этой недели почти 81% работников школ привит по крайней мере одной дозой.

"Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в "желтой" зоне. Мы благодарны украинским педагогам за такое ответственное отношение к безопасности образовательного пространства и безопасности всей страны", - подытожил премьер.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Victor Farkash
    просте питання -- нащо Ви брешете?
  • Tui Yii
    судя логике - дети принести заразы не могут, и привитые этакие безсмертные
    если брать во внимание с какой скоростью у нас стали получать противопоказания ( а на сегодня это не криминал), то привитых на 100% нигде нет, а заначит слугиурода как всегдя издят .
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    ви, мабуть, хотіли сказати "онлайн"
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