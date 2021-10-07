Ермак стал вторым лицом в государстве. Я считаю, что это неправильно, - Разумков

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак ведет себя так, будто он второе лицо в государстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уволенный с должности спикера Верховной Рады внефракционный нардеп Дмитрий Разумков заявил "BBC Україна" в интервью, которое было опубликовано 7 октября.

"Много рычагов влияния сконцентрированы у руководителя Офиса Президента. Если мы посмотрим на фото протокольных мероприятий, то даже расстановка должностных лиц показывает, что вторым лицом в государстве является руководитель Офиса Президента. Я не считаю, что это правильно", – сказал он.

Разумков считает, что Ермак причастен к его отставке с должности спикера.



"Не нравлюсь не я как человек, а не нравится то, что я делаю, за что я переживаю и борюсь", – объяснил политик.





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Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.