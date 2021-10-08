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Хасида избили в Умани

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Хасида избили в Умани
Вечером 7 октября в городе Умань избили хасида.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный канал Объединённой еврейской общины Украины в Telegram.

На улице Восточной, что возле могилы Раби Нахмана, мужчина ворвался в дом к соседям — хасидской семье. В доме находился глава семьи, жена и дети. Нападавший набросился на мужчину и стал наносить удары. При этом, по предварительной информации, делая антисемитские высказывания.

В данный момент на месте находится полиция, у потерпевшего принимают заявление.

Нападавший находится в состоянии алкогольного опьянения, его увезли в больницу.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • TAN UNESCO
    Якась дивна новина . З натяком . Можливо то сусіди щось не поділили , чи бізнес партнери . Але увагу чомусь зконцентрували на тому що постраждалий був - хасид . А якби - вірменин , українець чи грузин . Мабуть було б так : « Грузина побили !!!!»😱» Українця відлупили!!!»Ой ! « вірмена побили !
  • PREDATOR PREDATOR
    А хіба ця новина настільки важлива?
  • Иннокентий beer
    Ничего не понял - хасида избили, а люди пострадали?
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