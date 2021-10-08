Хасида избили в Умани
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Вечером 7 октября в городе Умань избили хасида.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный канал Объединённой еврейской общины Украины в Telegram.
На улице Восточной, что возле могилы Раби Нахмана, мужчина ворвался в дом к соседям — хасидской семье. В доме находился глава семьи, жена и дети. Нападавший набросился на мужчину и стал наносить удары. При этом, по предварительной информации, делая антисемитские высказывания.
В данный момент на месте находится полиция, у потерпевшего принимают заявление.
Нападавший находится в состоянии алкогольного опьянения, его увезли в больницу.