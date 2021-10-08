Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За минувшие сутки - 6 нарушений "тишины", с полуночи - 2, - штаб ООС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в направлении Пивденного противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.
Возле Новозвановки враг осуществил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
В сторону населенного пункта Золотое-4 вражеские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Майорска велись обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 8 октября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Позиции украинских воинов возле Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Возле Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.
В штабе подчркнули, что для того, чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
"Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.