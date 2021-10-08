Смерть нардепа Полякова: полиция устанавливает обстоятельства, открыто уголовное производство с пометкой "естественная смерть"

Сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Украины Антона Полякова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщили в полиции, оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы.

"Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти", - говорится в сообщении

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

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