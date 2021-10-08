На шее Полякова обнаружены ссадины в виде полос, а в такси - следы рвоты, - источник
Об этом сообщили Цензор.НЕТ источники в правоохранительных органах.
Как рассказал источник, таксист подобрал нардепа Антона Полякова в районе остановки "Тампере". Однако через 3 минуты он был остановлен за нарушение ПДД патрульными полицейскими.
Внимание патрульных привлек пассажир такси, который был без сознания. Им оказался нардеп Антон Поляков. К сожалению, скорая не смогла его реанимировать.
По данным источника, на шее нардепа обнаружены ссадины в виде полос, которые перерываются в районе кадыка. Судмедэксперты предварительно связывают полосы на шее Полякова со следами от цепочки, которые могли появится, когда нардепа вытягивали из машины. Других повреждений на теле нардепа не нашли.
Кроме того, по данным источника, на заднем сидении такси также выявили следы рвоты.
На данный момент причины смерти нардепа остаются неизвестными.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".