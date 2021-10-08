COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 7 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 553, медработников - 431).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 3 526 человек;
летальных случаев - 241;
выздоровели - 4 720 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 53 211 человек,
методом ИФА - 10 100 человек,
экспресс-тестами - 43 558 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 514 005 человек;
выздоровели - 2 282 482 человека;
летальных случаев - 58 081;
проведено ПЦР-тестов - 13 164 600.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях", - рассказали в Минздраве.