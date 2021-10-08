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COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент

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COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент
В Украине зафиксированы 16 362 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 22 апреля выявили 16 235 новых случаев, 16 апреля - 17 479.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 7 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 553, медработников - 431).

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 госпитализированы - 3 526 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 летальных случаев - 241;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 выздоровели - 4 720 человек.

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За сутки протестированы:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 методом ПЦР - 53 211 человек,

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 методом ИФА - 10 100 человек,

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 экспресс-тестами - 43 558 человек.

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 заболели - 2 514 005 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 выздоровели - 2 282 482 человека;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 летальных случаев - 58 081;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 проведено ПЦР-тестов - 13 164 600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 11
COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 12
COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 13

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных Источник:
  • Сергей Сергей 4e8c4cf1
    Представь себе-я переболел на новый год.Полежал в больничке.Увидел всё своими глазами...И в сентябре Пфайфером ширнулся.А вы антиваксы идите лесом..P.S.Дай бог не попадете в список умерших.
  • Eugen Mk
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