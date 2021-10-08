Венедиктова о смерти Полякова: Вскрытие состоится в ближайшие часы, автомобиль такси изъяли, водителя допрашивают

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала смерть народного депутата Антона Полякова в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написала генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем", - написала она.

Как отметила Венедиктова, по словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.

Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г.. Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.

"Мои соболезнования близким Антона Полякова и заверения, что мы быстро и объективно найдем истину", - добавила генпрокурор.

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".