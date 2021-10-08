Новости

Гетманцев о причинах отставки Разумкова: "Спикер перешел "красную линию", точка невозврата была пройдена на антиолигархическом законе"

1 98129
Гетманцев о причинах отставки Разумкова: "Спикер перешел "красную линию", точка невозврата была пройдена на антиолигархическом законе"
Дмитрий Разумков в какой-то момент разошелся с партией "Слуга народа" в тех ценностях, с которыми она шла к избирателю в 2019 году.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Эти трения чем дальше, тем больше усиливались, но точка невозврата была пройдена на антиолигархическом законе, где мы достаточно серьезно разошлись, а спикер перешел "красную линию", поскольку мы из плоскости дискуссии по предмету законопроекта перешли в плоскость поиск препятствий для их (там целый пакет документов) непринятия. Мы с этим не могли смириться и приняли решение, которое приняли", - объяснил парламентарий.

По словам Гетманцева, юридическая же сторона этого решения заключается в очевидных нарушениях регламента, допущенных Разумковым на протяжении сентября.

"Это и отказ ставить наши предложения на согласительный совет, и некоторые другие моменты. Это было сложное для партии решение, но она его приняла", - добавил "слуга народа".

Кроме того, Гетманцев заявил, что Разумков, вероятнее всего, считает, что для него это старт самостоятельной политической жизни.

"В случае с законом об олигархате Разумковым были перейдены определенные красные линии и смещены акценты в сторону оппозиции. Уже оппозиция стала руководить - а это уже никак не сопрягаемая с демократией ситуация. Поэтому Стефанчук вернется в то русло, в котором мы работали полтора года. Мы заинтересованы в диалоге и хорошо относимся к конструктивной критике", - подытожил парламентарий.

Мнения нардепов об отставке спикера Дмитрия Разумкова читайте в материале Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Ниже плинтуса": Разумков раскритиковал ряд нардепов за принятие законопроектов в нарушение закона

Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Герхард
    Пытаюсь вспомнить "ценности" с которыми СН шла на выборы - только фейки и вранье.
    Ничего из обещанного не выполнено и даже не пытались.
    Все, в чем лживо обвиняли Порошенко и БПП, оказалось вполне таки правдой относительно ЗЕ и СН.

    Сама "красная линия" - антиконституционная попытка узурпации ЗЕ-властью единоличного права казнить и миловать.

    Разумков та еще гнида, но не идиот, чтобы идти потом вместе со всеми Слугами Наркомана под суд.
  • Михаил Титов c5ae85fe
    Да как он посмел отправить закон на проверку европейских юристов.))
  • Дмитрий Ч
    Интересно, что именно было той "красной линией" и какие именно "ценности" они не поделили. А то все как то абстрактно, как в том анекдоте (додумай сама)

    - Где был, почему так поздно?
    - Да вот, э-эээ...
    - Опять, наверно, на партийном собрании задержался?
    - А, да-да, конечно!
    - А почему от тебя духами пахнет чужими?
    - Да это, как его...
    - Наверно, просто рядом на собрании сидели одни женщины?
    - Ну да, конечно, дорогая!
    - А чей это волос у тебя на костюме и след помады на шее?
    - Да я, да...
    - Наверно, давка была в автобусе, когда возвращался?
    - О, да, да!
    - Ну, ложись спать, дорогой.
    Муж раздевается.
    - Постой, а почему на тебе женские трусы?
    - Маша, ну ты же умная женщина, ну придумай что-нибудь!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости