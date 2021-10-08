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За последние две недели из Разумкова сделали "святого" Дмитрия Регламентовича, это политическая манипуляция, - нардеп Устинова

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За последние две недели из Разумкова сделали "святого" Дмитрия Регламентовича, это политическая манипуляция, - нардеп Устинова
Лояльность у Разумкова потерялась в последние полтора месяца, когда он начал играть в какую-то свою политическую игру.

Об этом заявила нардеп "Голоса", объединения "Справедливость" Александра Устинова, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу, мне было очень неприятно, что за последние две недели из Разумкова сделали "святого". Святой Дмитрий Регламентович! Ну, сорри, у нас последние полтора года вся оппозиция стояла на ушах из-за того, что Разумков постоянно нарушал регламент, делал неприемлемые вещи", - отметила парламентарий.

"Я помню, как сама к нему бегала, когда шел закон по транспортно-весовому контролю. Тогда за 10 минут до голосования появилась новая таблица с правками - не та, которая прошла комитет. И я прибежала и говорю: это что такое, я его вычитать не могу, там 600 с чем-то правок! Но тогда это никого не интересовало", - добавила Устинова.

По словам нардепа, за три последние недели ни с того, ни с сего Дмитрий Александрович "становится святым человеком, борцом за Регламент".

"Для меня это было странно. Это тупо политическая манипуляции и игра. Я понимаю, для чего это нужно оппозиции - для того, чтобы решение любого нового спикера подвергать критике и говорить о нарушении Регламента. ... Знаете, лояльность у Разумкова потерялась в последние полтора месяца, когда он, я так понимаю, начал играть в какую-то свою политическую игру. Потому что до этого ни у кого не возникало сомнений, что Дима сделает все, что говорила Банковая", - объяснила Устинова.

Подробнее читайте в материале "Отставка Разумкова: мнения депутатов из разных лагерей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гетманцев о причинах отставки Разумкова: "Спикер перешел "красную линию", точка невозврата была пройдена на антиолигархическом законе"

Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Фродо Странник
    Оооо продажная подстилка офиса Зе проклюнулась! Сколько в конвертах ежемесячно эта политическая пилядь получает?!
  • Дмитрий Ч
    А чего они хотели?
    Сначала олигархи сделали "святого и наивного" и мелкого, трусливого, тупого и самовлюбленного шута! А теперь когда уже всем понятно, что он из себя представляет реально, но начали лепить "святого" из его соратника который еще более-менее не зашкварился
  • Дмитрий Ч
    Не только! Разумков все же более вменяемый и понимает где Закон и что нужно держать определенные рамки. А у Клоуна - ни берегов, ни совести, ни ответственности....
    Я не говорю что он классный - он рыг со всеми вытекающими, но по сравнению с Клоуном он действительно святой!
    (кстати рыги какими говнюками они не были, все же пытались соблюдать приличия и видимость законности - не нравился закон - они его тупо меняли, а эти тупо срут на Закон и говорят, что Закон им не писан)
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