Эпидзонирование Украины: уже 13 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 8 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 353 (превышение в 4,71 раз). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (742) и Черновицкой области (738).

Также в пяти областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пиковые показатели заболеваемости COVID-19 в Украине могут быть уже в октябре и продлятся до декабря, - Минздрав

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 14,4%.

По данным за 7 октября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 54,6 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Так, в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсоноской и Черновицкой областях превышен показатель уровня госпитализаций.

Также в Украине заняты 51,7% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Одесской и Харьковской областях.

По данным Минздрава, показатели в 13 областях Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в остальных - "желтой".