После ухода Разумкова демократии в парламенте будет в разы меньше, - нардеп "Голоса" Рахманин
Об этом Цензор.НЕТ заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, говорится в материале "Отставка Разумкова: мнения депутатов из разных лагерей".
По словам парламентария, он голосовал именно "против" отставки спикера, потому что процесс отставки происходил с грубым нарушением Регламента.
"Я считал, что с уходом Разумкова (которому я не являюсь ни адвокатом, ни судьей, ни прокурором) демократии в парламенте будет в разы меньше (и тут я очень хотел бы ошибаться), а роль самого парламента как самостоятельного центра принятия решений и ключевой структуры в системе государственного управления будет существенно понижена. Именно поэтому я голосовал "против", а не воздержался от голосования", объяснил Рахманин.
Нардеп подчеркнул, что ни один спикер не был идеальным с точки зрения соблюдения Регламента.
"Но если говорить о Разумкове, то, с моей точки зрения (и это при том, что у меня с ним были свои споры и трения), он не позволял себе нарушений, которые бы существенно отражались на репутации парламента Сейчас можно сколько угодно говорить о том, выстраивал ли он свою политическую линию - но, как по мне, у него было ощущение необходимости сохранения парламента как самостоятельного субъекта. И он этим руководствовался, искал компромиссы. Это было невероятно сложно - и на самом деле наличие фракции, у которой было абсолютное большинство, в его ситуации было не плюсом, а минусом, при котором найти компромиссы было гораздо сложнее. Потому что одна фракция могла при желании любой компромисс разрушить и любую договоренность игнорировать (что, кстати, периодически и возникало). Тем не менее, в этой ситуации, некогда будучи первым списком "Слуги народа" и выдвиженцем самой большой фракции (благодаря которой он и стал спикером), он старался учитывать интересы абсолютно всех фракций", - объяснил Рахманин.
Нардеп отметил, что после назначения нового спикера Рады вероятность того, что точка зрения других фракций будет игнорироваться, невероятно высока.
Мнения других нардепов об отставке Дмитрия Разумкова читайте здесь.