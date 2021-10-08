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Обнародованы кадры с места смерти нардепа Полякова. ФОТО

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В сети появилось первое фото с места смерти народного депутата Антона Полякова (группа "За майбутнє"). Внимание, в новости присутствуют кадры нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и лицам со слабой психикой.

Снимок публикует Telegram-канал "Монастырь", передает Цензор.НЕТ.

Также этот канал приводит некоторые подробности смерти народного избранника. Якобы водитель такси подобрал Полякова в районе Ленинградской площади. Нардеп попросил подвезти его к какому-то ресторану.

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"За 100 грн Поляков попросил мужчину подвезти его к какому-то ресторану. При этом нардеп еле стоял на ногах и от него разило алкоголем. Уже в машине Полякову стало совсем плохо", - утверждается в сообщении.

Обнародованы кадры с места смерти нардепа Полякова 01
Обнародованы кадры с места смерти нардепа Полякова 02

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Стрелок
    За попередніми даними Поляков таки не був п'яним (сповістили, що від нього не було запаху алкоголю), але зовнішні ознаки дуже сильного сп'яніння були наявні. Таксист, який його підібрав на вулиці (не за викликом, а саме на вулиці в 2.00 ночі), громадянин Азербайджану, сповістив, що чоловік хитався, блював, нагадував сильно п'яного. У такому випадку, якщо не буде виявлена наявність дуже великої кількості алкоголю в крові, безальтернативною стає версія отруєння з метою умисного вбивства. Щось у мене забагато сумнівів, що слідство буде серйозно її відпрацьовувати. Це ж не піротехнічне шоу навколо машини Шефіра... Поки було відкрите провадження за статею "Умисне вбивство" (так вимагають протоколи), але з поміткою "природна смерть". Ніби саме на цій версії й концентрується слідство.

    І ще нагадаю, що окрім постійної критики Зеленського та його оточення, чим Поляков виділявся із складу лояльної групи олігарха Коломойського, він весь час педалював на особливо болісній для ОПи і її слуг темі гігантських виплат слугам у конвертах за їхню вірнопідданість. А саме на цьому, властиво й тримається вся ця монобільшість.




    Тарас Черновол





  • Rouhh Elohim
    Ага, он шаталс\я и блевал и поэтому таксист взял его в машину за 100грн, что бы он оббвлевал всё там! Дичь какая! А если был бухой, то бухал же не в подворотне, а где-то где он бывал часто! Вот пусть с камер и покажут сколько он выжрал и с кем был!
  • Дмитрий Ч
    Да, мало видел таксистов которые берут блюющих в принципе и не факт что взяли бы и за 100 баксов (тратить потом целый день на чистку салона, потратя кучу денег и целый день без заработка)
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