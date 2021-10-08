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Поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: необходимо непредвзятое расследование, - нардеп "Голоса" Рудик

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Поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: необходимо непредвзятое расследование, - нардеп "Голоса" Рудик
Лидер партии "Голос" Кира Рудик призывает правоохранительные органы расследовать все обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова (группа "За майбутнє").

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"У нас сейчас поступает все больше информации относительно достаточно странных обстоятельствах его смерти. Речь идет о том, что произошло, о его поведении в такси. Он себя очень плохо чувствовал. По словам людей, которые присутствовали его тошнило и это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца", - подчеркнула нардеп.

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Рудик отметила, что депутаты ожидают больше информации и непредвзятого расследования обстоятельств смерти Полякова.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, был ли вчера у Полякова какой-то конфликт в сессионном зале во время внеочередной сессии одним из инициаторов которой он был, Рудик заявила: "Я не могу это подтвердить. Я думаю, мы сейчас не можем озвучивать какие-то дополнительные версии о том, что могло произойти. Давайте дождемся больше информации от медиков, а потом больше информации от правоохранителей".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

Автор: Степан Гутник

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  • Алла Новосад 5b57f84f
    Тільки незалежна експертиза за межами України може допомогти встановити причину смерті.
  • Володимир Миколаєць
    Судової, правоохоронної, конституційної систем в Україні немає із 1920 року.
    І за останні 30 років намагань їх створити не було.
  • Володимир Миколаєць
    Нічого українські "органи" не нарозслідують.
    Треба або приватні (журналістські) розслідування, або іноземці.
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