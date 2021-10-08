Смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, - прокуратура

Киевская городская прокуратура обнародовала сведения о вскрытии тела нардепа Антона Полякова (группа "За майбутнє").

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", - сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

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"При потерпевшем обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что по словам водителя такси пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти народного депутата Украины Антона Полякова. По предварительным данным, в ночь на 8 октября 2021 г., народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, которое остановили сотрудники патрульной полиции за нарушения ПДД. Работники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, мужчина умер. В настоящее время сведения о смерти народного депутата внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено СУ ГУ НП в г.. Киев.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".



