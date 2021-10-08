Отставка Разумкова - это месть за то, что он не стал продолжением Банковой, Зеленского и Ермака, - Сюмар

После отставки с поста спикера Дмитрию Разумкову нужно показать характер настоящего политика.

Об этом заявила нардеп "Еврорпейской Солидарности" Виктория Сюмар, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Я голосовала против. Мы как фракция не голосовали ни за его назначение, ни за его снятие. Почему не голосовали за отставку? Во-первых, потому что мотив снятия называется очень просто: "за создание своего собственного политического имиджа" (формулировка, которую я, как и совок, ненавижу очень давно). А во-вторых, потому что это - не про невосприятие Разумкова как такового, это невосприятие того, что Разумков не стал продолжением Ермака, Банковой и Зеленского. Это месть за то, что у Разумкова было понятие и понимание, что парламент - это не просто даже отдельная институция, это отдельная ветвь власти. Его наказали за это. А если наказывают за это, налицо очень плохой симптом", - объяснила парламентарий.

По словам Сюмар, Разумков переоценил себя.

"Сейчас ему будет тяжело, и он должен показать характер настоящего политика. С другой стороны, он теперь может им стать - не продолжением каких-то "слуг" Зеленского, а самостоятельным политиком. Это время будет для него экзаменом, который покажет, способен ли он соответствовать наличествующим у него амбициям. И соответствует ли его характер и способности амбициям, которые у него точно есть и о которых все знают", - подчеркнула нардеп.

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Кроме того, парламентарий считает, что после отставки Разумкова в Раде будет чаще выключаться микрофон, а также будут попытки изменить регламент, "чтобы не слышать вообще никакой критики в адрес власти".

"Потому что, в общем-то, все инициативы Банковой и так принимались в этом зале. Сейчас таких инициатив из-за скорейшего прохождения через зал станет больше. И я думаю, что они станут дурнее. Ну, и дурь каждого будет видна. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. И вот это развращение парламента Стефанчуком - мы увидим воочию", - подытожила Сюмар.

Мнения других нардепов об отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады читайте здесь.

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