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Украина - на шестом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

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Украина - на шестом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 8 октября в мире зарегистрировали 461 196 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 908 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 237 581 239 случаев инфицирования, из них 461 196 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 849 802 человека, из них 7 908 за минувшие сутки.

Украина - на шестом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 214,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: уже 13 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на шестом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 7-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 6-ю и 3-ю позицию соответственно.

Украина - на шестом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на шестом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

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Топ комментарии

  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Жил бы я в Канаде,Израиле,или Германии..., я бы верил официальной статистике,но этим мерзавцам опустившим Украину и превратившей ее в 95 квартал, еще и врут и не краснеют Я НЕ ВЕРЮ!!!
  • Rostyslav Komarnytsky
    А чого ви дивуєтесь? Тому, що чемпіони. 😊
  • Zemer
    Мастера спорта по борьбе с ковидом построили хорошие дороги, лучше чем в Нью-Йорке!!!
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