"Слуга народа" Верещук об отставке Разумкова: Зеленский хотел, чтобы реформы двигались быстрее и ожидал от него большей заангажированности

Дмитрий Разумков хотел больше вовлеченности в процессы и в принятие решений, а президент хотел, чтобы реформы двигались быстрее.

Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук, говорится в материале Цензор.НЕТ.

По словам Верещук, она голосовала за отставку спикера, потому что "так лучше для страны, иначе будет раскол во власти и в обществе".

"А если раскол, то мы не сможем проводить реформы и противостоять внешнему врагу. Я с уважением отношусь к Дмитрию Разумкову, но его отставка - это способ сохранить единство", - отметила парламентарий.

Кроме того в этом, добавила нардеп, есть и эмоциональная составляющая.

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"Все-таки господин Разумков был первым номером списка. И, наверное, он хотел большей вовлеченности в процессы и в принятие решений (это мое субъективное мнение, не могу быть уверенной; это то, что я наблюдала как человек с опытом). В свою очередь, президент, который хотел, чтобы реформы двигались быстрее и который, конечно, никого не призывал нарушать закон, ожидал от Разумкова бОльшей заангажированности в процессе. Например, в процессе по изменению Регламента", - объяснила Верещук.

"Я ставлю себя на место г-на Разумкова. Если бы передо мной президент поставил такие задания (тяжелая земельна реформа, другие реформы, при том, что впервые в истории есть монобольшинство, такого шанса не будет никогда!), я бы на месте г-на Разумкова оценила ситуацию и увидела, что причина в том, как выписан Регламент. А именно: каждый может заблокировать рассмотрение (помните 16 тысяч правок к "антиколомойскому" закону?). Я бы в этой проблеме разобралась, разложила бы ее на составляющие, созвала бы комиссию людей, которые в этой теме разбираются. И сказала бы: г-н президент, дайте мне полгода, чтобы мы приняли изменения в Регламент. После этого не будет поправочного спама и других проблем!" - добавила нардеп.

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В то же время, Верещук настаивает на том, чтобы внести изменения в Регламент.

"Не будет беззакония; я, например, очень против того, чтобы мы насиловали Регламент, даже имея Высокую цель. И я думаю, что очень неплохой юрист Стефанчук поймет, что если они не возьмутся и не внесут изменения в Регламент, это будет ответственность г-на Стефанчука. Регламент в парламенте нарушался всегда - но мы наконец можем это остановить", - подытожила Верещук.

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