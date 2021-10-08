Прокуратура просит арестовать Труханова с залогом 120 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с залогом 120 млн гривен. Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения главе Одесского городского совета.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, суд может арестовать Труханова на 60 дней.

"Содержание под стражей с альтернативой внесения 120 млн гривен залога", - сообщила Постолюк, какую меру пресечения просит прокуратура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило о подозрении 16 лицам, в том числе и Труханову, в незаконном завладении активами громады Одессы. ВИДЕО

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Сегодня, 8 октября ВАКС избирает меру пресечения Труханову.