Экс-"слуга народа" Скороход потеряла сознание в Раде, к зданию парламента прибыла скорая, - СМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
По данным издания, на место прибыла бригада скорой помощи.
Отметим, 15 ноября 2019 года Поляков и Скороход были одновременно исключены из фракции "Слуга народа". Руководство фракции объяснило, что причиной исключения стало нарушение нардепами договоренностей касательно общей позиции по вопросам.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.