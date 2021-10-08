Поляков был одним из самых адекватных и порядочных депутатов, - Кучеренко
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Погибший Антон Поляков был одним из самых адекватных и порядочных народных депутатов.
Об этом первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Антон Поляков. Один из самых адекватных и порядочных депутатов. Очень неприятная новость просто потрясла сегодня.
Искренне сочувствую родным. Жаль…", - написал Кучеренко.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД.
Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".