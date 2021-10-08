"Слуга народа" Арахамия опровергает предположения о подконтрольности Стефанчука ОП: Они точно ошибаются - он будет профессиональным спикером

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не сомневается, что Руслан Стефанчук будет профессиональным спикером.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Комментируя заявления некоторых оппозиционеров о том, что Стефанчук будет на должности спикера ВР выполнять приказы Банковой, Арахамия отметил: "Думаю, они точно ошибаются. Стефанчук вел очень много рабочих групп. Кстати, доводил до конца, когда представители всех фракций подавали какую-то инициативу, и потом она воплощалась в законопроекты, которые потом были проголосованы".

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Говоря о том, как Александру Корниенко удастся совмещать должность первого вице-спикера и главы партии "Слуга народа" политик посоветовал спросить у него лично.

"Александр Сергеевич очень работоспособный человек. Он работает 14-15 часов в день. Я бы точно не смог совмещать", - добавил Арахамия.