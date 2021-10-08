За сутки от коронавируса в Киеве умерли 16 человек. Выявлен 721 новый случай, среди заболевших 73 ребенка, - Кличко. КАРТА
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За сутки в Украине выявили 721 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 238860), умерли 16 человек.
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Так, заболели 384 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 264 мужчины в возрасте от 18 до 95 лет, 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 44 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.
Также зафиксировано 16 летальных случаев от вируса (всего 5503).
За сутки госпитализировали 55 больных коронавирусом и 207 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
128 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 222239).
Также Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (117), Днепровском (104) и в Деснянском (103).