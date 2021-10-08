Многие нардепы предлагают перенести парламентские выборы, - "слуга народа" Арахамия

К руководителю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии подходят депутаты из оппозиции и предлагают перенести парламентские выборы.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в комментарии журналистам.

"Подходят через один. Я говорю об обычных депутатах - не руководителях фракций. Я не буду сейчас их называть. Они, действительно, это очень активно обсуждают", - отметил Арахамия.

Глава фракции напомнил, что у монобольшинства нет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию в раздел о выборах.

"Если такой сценарий вообще возможен, то это будет сделано по консенсусу в Верховной Раде. Если будет сделано. По состоянию на сейчас даже не слышал обсуждений (во фракции Слуга народа. - Ред.)", - подчеркнул он.

Говоря о том, что политически выгоднее перед парламентскими провести президентские выборы, руководитель фракции СН заявил, что это не факт. "Если сейчас взять последние рейтинги, наложить на политическую "карту", то выглядит так: парламент вообще не соберет коалицию… В таком случае парламент опять может быть переизбран", - добавил нардеп.

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