Многие нардепы предлагают перенести парламентские выборы, - "слуга народа" Арахамия
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в комментарии журналистам.
"Подходят через один. Я говорю об обычных депутатах - не руководителях фракций. Я не буду сейчас их называть. Они, действительно, это очень активно обсуждают", - отметил Арахамия.
Глава фракции напомнил, что у монобольшинства нет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию в раздел о выборах.
"Если такой сценарий вообще возможен, то это будет сделано по консенсусу в Верховной Раде. Если будет сделано. По состоянию на сейчас даже не слышал обсуждений (во фракции Слуга народа. - Ред.)", - подчеркнул он.
Говоря о том, что политически выгоднее перед парламентскими провести президентские выборы, руководитель фракции СН заявил, что это не факт. "Если сейчас взять последние рейтинги, наложить на политическую "карту", то выглядит так: парламент вообще не соберет коалицию… В таком случае парламент опять может быть переизбран", - добавил нардеп.