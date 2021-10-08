Лауреатами Нобелевской премии мира стали главред российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира 2021 года филиппинской журналистке-расследователю Марии Ресса и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Они награждены "за усилия по защите свободы слова, которая является непременным условием для демократии и устойчивого мира", говорится в пресс-релизе комитета. "Одновременно они представляют собой всех журналистов, которые защищают этот идеал в мире, где демократия и свобода прессы сталкивается с растущим противодействием, считают в комитете.

Там напомнили, что Ресса использовала свободу выражения, чтобы показать злоупотребление властью, применение насилия и усиливающийся авторитаризм на Филиппинах. В том числе она критиковала неоднозначную силовую кампанию нынешнего президента Родриго Дутерте с наркотрафиком, в которой смертей столько, что эта кампания стала похожей на войну с собственным населением, считают в Осло.

"Дмитрий Андреевич Муратов десятилетия защищает свободу слова в России во все более сложной обстановке", - отметили в комитете и напомнили, что он был одним из основателей независимой "Новой газеты" в 1993 году, руководит ею в общей сложности 24 года и она остается "самой независимой газетой России на сегодняшний день", критически освещая коррупцию, полицейское насилие, незаконные аресты, подтасовки на выборах и деятельность "фабрик троллей".

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