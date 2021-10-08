"За#бало", - активисты анонсировали автопробег к Зеленскому в Конча-Заспу 10 октября

В воскресенье, 10 октября активисты намерены провести "автомарш разгневанных граждан" в Конча-Заспу. Участники собираются в 17:00 на парковке ТРЦ "Магеллан", по адресу пр. Академика Глушкова, 13Б.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в социальной сети "Фейсбук".

"Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование "Вагнергейта". Власть врет нам об офшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток. Вас тоже это все за ... долбало? Тогда присоединяйтесь к протесту! В воскресенье мы устроим автопробег к Зеленскому в Конча-Заспу.

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Пусть власть не думает, что мы просто "схаваем" все, что она продвигает. За все будет ответственность - мы с вами об этом позаботимся. Берите машину, друзей и присоединяйтесь к автомаршу - навестим президента. Если нет собственного авто, приходите - транспорт найдем. Приглашаем все патриотические силы и организации присоединиться к акции. Максимальное количество символики от партии или организации - до 3 флагов. Национальная символика приветствуется в неограниченном количестве", - сказано в сообщении.

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Место сбора участников автопробега: парковка ТРЦ "Магеллан" (ст. метро "Теремки", пр. Академика Глушкова, 13Б), 10 октября, 17-00.