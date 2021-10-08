"Плакать буду только за Слугами народа": Третьякова не сожалеет о словах про смерть нардепа Полякова. СКРИНШОТ

"Слуга народа" Галина Третьякова не сожалеет о своих словах про смерть нардепа Антона Полякова.

Скриншот в Facebook опубликовал нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народа", - говорится в сообщении Третьяковой.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения.

Также "Слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.