После высказываний о смерти Полякова Третьякова должна сложить мандат, - "слуга народа" Буймистер

Народный депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер считает, что ее коллега по фракции Галина Третьякова должна сложить депутатский мандат.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Во-первых, я хочу извиниться за свою, к сожалению, коллегу по фракции. Я считаю такие высказывания недостойными, низкими и просто гадкими. После такого позора, после такого позора партии и президента Украины, этот человек (Третьякова. – Ред.) не имеет права вообще носить гордое звание народного депутата Украины и представлять интересы народа в парламенте. Поэтому если осталось, хоть еще немного совести, в такой ситуации нужно сложить мандат", - отметила Буймистер.

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Вместе с тем, нардеп сомневается в том, что Третьякова это сделает.

"Но у человека должны быть моральные принципы", - добавила она.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.