С 11 октября во Львове начнется отопительный сезон, - горсовет

С 11 октября во Львове начнется отопительный сезон для всех потребителей теплоснабжающих предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"С понедельника, 11 октября, начинаем отопительный сезон во Львове. Отопление будет подавать всем категориям пользователей – школам, детсадам, больницам и населению. Сегодня тепло уже получают 16 бюджетных учреждений", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Ирины Маруняк отопительный сезон начнут, потому что с пятницы на субботу будет похолодание, прогнозируют минус 1 градус, и такая температура будет течение выходных.

"Дома готовы к подаче тепла, акты готовности подписаны, водой системы заполнены, проведена поверка счетчиков. Также провели работы на инженерных сетях внутри домов", - добавила она.

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