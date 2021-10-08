222 "слуги народа" "за", один "против", шесть не голосовали: результаты голосования за назначение Стефанчука спикером ВР по фракциям
222 голоса "за" дали представители фракции "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.
Кроме того "за" проголосовали 15 нардепов из группы "За майбутнє", 18 - из группы "Довіра" и 6 внефракционных депутатов.
Вместе с тем, фракции "ЕС", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Голос" не дали ни одного голоса "за". Представители этих фракций в основном воздержались или не голосовали.
Также трое нардепов, а именно: Артем Дмитрук ("Слуга народа"), Сергей Власенко ("Батькивщина") и Евгений Шевченко (внефракционный), - проголосовали "против".
Отметим, что 6 нардепов "Слуги народа" по каким-то причинам не голосовали (Даниил Гетманцев, Оксана Дмитриева, Владимир Козак, Михаил Крячко, Василий Мокан и Роман Соха), еще 15 - отсутствовали на заседании.
Напомним, 8 октября Рада назначила Стефанчука спикером парламента.