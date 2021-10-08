Отставкой Разумкова власть отвлекает внимание от дела "вагнеровцев" и офшорного скандала, - нардеп "Голоса" Рахманин

Отставка Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента в "турборежиме" была реализована в том числе, чтобы информационно затмить провалы власти: позорное "расследование" срыва спецоперации по "вагнеровцам" и историю с офшорами.

Такое мнение высказал народный депутат партии "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Во-первых, провести отставку надо было быстро, чтобы никто не передумал. Во-вторых, сбить нарратив. Сейчас для власти есть два мучительных вопроса: ужасное "расследования" ВСК по "вагнеру", где все пошло не по сценарию, а по инициативе депутатов других фракций, появлялись новые свидетели, которые опровергали то, что говорилось раньше. Затем было странное заявление президента, который фактически признал свою вину. Плюс история с офшорами. Поэтому лучший способ перебить это - такое событие, как снятие спикера. Более того, чем больше в этом было цирка, чем ярче было это событие, тем быстрее оно затмевало все" , - комментирует Сергей Рахманин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас в ВР руководят принципы "кто не с нами, тот против нас", и "офшоры есть у всех", - Разумков. ВИДЕО

Однако, подчеркивает представитель "Голоса", в погоне за яркостью отзыва спикера, власть заигралась и начала откровенно нарушать закон. А это уже будет иметь серьезные последствия.

"Потерю может понести не только парламент, но и государство. Верховная Рада - это очень важный орган в системе государственного управления. От того, насколько парламент будет дееспособным и адекватным, зависит жизнедеятельность государства. То, что произошло - это попытка нивелировать парламентаризм как таковой" , - объясняет нардеп.

Устоит ли украинский парламентаризм - сейчас зависит от оппозиции, у которой на самом деле после отставки председателя Верховной Рады не так много инструментов влияния.

"Насколько глубоко зайдет власть - покажет время. Во многом зависит и от оппозиционных фракций. Для нас, депутатов, которые оппонируют власти, которые оказывают сопротивление - это еще не проигранная война, но достаточно серьезный вызов" , - заключает Сергей Рахманин.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка".

Перед этим Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики". Нардепы от оппозиции уже потребовали, чтобы ВСК по делу "вагнеровцев" продолжила работу и установила, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.