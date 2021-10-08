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Командование войск РФ продолжает подготовку наемников, используя фейки росСМИ о неизбежности масштабного вооруженного конфликта между Украиной и РФ

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Командование войск РФ продолжает подготовку наемников, используя фейки росСМИ о неизбежности масштабного вооруженного конфликта между Украиной и РФ
Командование оккупационных войск РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает организовывать оперативную и боевую подготовку используя фейковую информацию российских СМИ о якобы неизбежности масштабного вооруженного конфликта между Украиной и РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook.

По данным украинской разведки, штабами соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК разрабатываются (уточняются) планы приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, проведение тренировок по развертыванию элементов системы управления и логистического обеспечения.

"В частности, такой подход оккупанты применили при подготовке очередного этапа сборов с военнообязанными запаса (предполагается 11-15 октября 2021)", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Morar Anatolii
    А в чому фейк? Вони заздалегідь нас попереджують, що будуть атакувати.
  • Дмитрий Ч
    Вони не нас попереджують! Їм це ні до чього, вони морально готують своє населення до цього, до того ж демонструючі, что саме дії України роблять цю войну неминучою, а не вони самі!
    А нам потрібно не класти болт на такі заяви, називаючі їх фейками, а ущильнювати власну оборону вкладатися в розвиток ВСУ
  • Игорь Бех
    ВСем олигархам нужна расия. Это единствееный оплот их системы. Не станет расии - не станет их. Они потологические враги страны. ПРедадут в любой момент. И это касается всех их. Включая тех,кто маскируется под патриотов.
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