Командование войск РФ продолжает подготовку наемников, используя фейки росСМИ о неизбежности масштабного вооруженного конфликта между Украиной и РФ

Командование оккупационных войск РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает организовывать оперативную и боевую подготовку используя фейковую информацию российских СМИ о якобы неизбежности масштабного вооруженного конфликта между Украиной и РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook.

По данным украинской разведки, штабами соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК разрабатываются (уточняются) планы приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, проведение тренировок по развертыванию элементов системы управления и логистического обеспечения.

"В частности, такой подход оккупанты применили при подготовке очередного этапа сборов с военнообязанными запаса (предполагается 11-15 октября 2021)", - говорится в сообщении.

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