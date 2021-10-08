Командование войск РФ продолжает подготовку наемников, используя фейки росСМИ о неизбежности масштабного вооруженного конфликта между Украиной и РФ
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Командование оккупационных войск РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает организовывать оперативную и боевую подготовку используя фейковую информацию российских СМИ о якобы неизбежности масштабного вооруженного конфликта между Украиной и РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook.
По данным украинской разведки, штабами соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК разрабатываются (уточняются) планы приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, проведение тренировок по развертыванию элементов системы управления и логистического обеспечения.
"В частности, такой подход оккупанты применили при подготовке очередного этапа сборов с военнообязанными запаса (предполагается 11-15 октября 2021)", - говорится в сообщении.