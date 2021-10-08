До последнего "слуги народа" не дают ответ об участии в эфире "Свободы слова Савика Шустера", - главред Тарасова

Все еще неизвестно, будут ли "слуги народа" принимать участие в сегодняшнем эфире "Свободы слова Савика Шустера". Редакторы программы начали приглашать власть на эфир еще во вторник, 5 октября, однако утром в пятницу, в день выхода программы, от "слуг" все так же нет четкого ответа – кто будет и будет ли?

"Во вторник, 5 октября, мы уже точно знали, что будем делать тему Pandora Papers. В этот же день мы начали приглашать гостей, в том числе и депутатов от партии "Слуга народа". В четверг, 7 октября, после отставки спикера Верховной Рады, мы решили делать эту тему вторым блоком и также позвали депутатов от "Слуги народа". На обе темы в "Слуге народа" нам сказали, что подумают, кто может быть спикером от них, и вернутся с ответом. На данный момент партия так и не подтвердила участие ни одного своего депутата. Мы всё ещё ждём их ответ. Хотя, как правило, в четверг вечером мы уже всегда знаем примерный окончательный список гостей", – пояснила главный редактор "Свободы слова Савика Шустера" Дарья Тарасова, передает Цензор.НЕТ.

Напомним: в прошлую пятницу власть бойкотировала "Свободу слова Савика Шустера". Эфир не посетил ни один депутат "Слуги народа", кроме Дмитрия Разумкова. От них были получены отказы.

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На такие действия отреагировали Михеил Саакашвили и Юлия Тимошенко. Они назвали бойкот наступлением на свободу слова в Украине.

"Я хочу попередити: мрії про розправу з вами – вже реальність. Почнеться спроба ліквідувати програму "Свобода слова Савіка Шустера" і Вас особисто знову прибрати з України", – сказала Юлия Тимошенко Савику Шустеру.

Сегодняшняя программа будет посвящена главным темам недели: трагедии Бабьего Яра, офшорам Зеленского и "Квартала 95", аресту Саакашвили и увольнению Разумкова. Старт прямого эфира на телеканалах "Украина" и "Украина 24" в 21:00! Основные гости приглашены, ожидается четкий ответ только от "слуг народа".

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