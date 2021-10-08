На нужды армии не хватает 7,1 млрд грн, - замглавы Минобороны Носов

На нужды армии Министерству обороны Украины на сегодня не хватает 7,1 млрд грн.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил заместитель министра обороны Александр Носов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Относительно денежного вознаграждения за сентябрь месяц, она выплачена на 100%. Относительно вознаграждения за участие в боевых действиях в зоне выполнения (задач в районе Операции. - Ред.) Объединенных сил, то оно выполнено полностью за август. На сегодня мы имеем задолженность по выплате единовременных вознаграждений в размере 2 млрд 100 млн грн. Мы полностью это выплатим в случае, если нам будут внесены изменения в проект закона об изменениях в бюджет за 2021. Потому что в целом у нас есть недостаток в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн", - сказал Носов.

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Он отметил, что для оплаты вознаграждений военным оборонному ведомству приходится забирать деньги из других направлений.

"Для того, чтобы выплачивать вознаграждение всем военнослужащим, в том числе единовременные выплаты. Мы сейчас идем на то, что экономим деньги на закупки топлива и на выплаты премий высшему руководящему составу Министерства обороны", - отметил представитель МОУ.

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Как сообщалось, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич 16 сентября заявил, что в проект бюджета на 2022 запланирован рекордный объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины - 5,95% от ВВП. В частности, будет существенно увеличено финансирование программ развития вооружения и военной техники, денежного обеспечения военнослужащих, строительства жилья для военных.