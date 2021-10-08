Усиление санкций против РФ и противодействие "Северному потоку - 2" должны быть результатом саммита Украина-ЕС, - Порошенко

Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал власть уделить особое внимание будущему саммиту Украина-ЕС, который состоится 12 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Есть вещи, которые точно объединяют украинское общество. Если в 2014 году интеграцию в ЕС поддерживала треть Украины, то на сегодня абсолютное большинство украинского народа - за европейскую интеграцию. Я горжусь тем, что нашей команде удалось внести изменения в Конституцию, где интеграция в ЕС и НАТО стала обязательной для всех ветвей власти", - напомнил пятый президент.

"Я хочу подчеркнуть, что прорывы в нашей интеграции были именно на саммите. Это было и заключение Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, и о новых направлениях секторальной интеграции, и о безизе, который казался совершенно невероятным", - отметил Порошенко.

По словам лидера "ЕС", необходимо уделить особое внимание этому саммиту.

"Очень жаль, что правительство не интересует мнение всей Верховной Рады относительно видения результатов, которые нужно достичь на саммите. А это должно быть совместное противодействие "Северному потоку - 2". Это должно быть ужесточение санкций против Российской Федерации. Это должны быть общие и согласованные действия против зимнего реванша, на который сейчас рассчитывает Кремль", - отметил Порошенко.

"И как знак того, что это позиция всей Верховной Рады, что вся Украина объединилась для реализации этих целей, глава Комитета по вопросам интеграции в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе должна быть включена в состав делегации на саммит", - подчеркнул пятый президент.

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