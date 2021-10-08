С начала суток войска РФ 5 раз обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и стрелкового оружия, - штаб ООС
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Позиции украинских воинов возле Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Майорска вражеские вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Крымского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.
"Украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.