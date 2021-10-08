С начала суток войска РФ 5 раз обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и стрелкового оружия, - штаб ООС

С начала текущих суток, 8 октября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Позиции украинских воинов возле Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Майорска вражеские вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

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В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Крымского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

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"Украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.