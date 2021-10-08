Россия - не "посредник" в войне на Донбассе, - миссия ЕС в ОБСЕ

С подписанием Минских договоренностей Россия взяла на себя обязательства по мирному урегулированию конфликта, поэтому ее попытки легитимизировать так называемые "народные республики" на Востоке Украины являются неконструктивными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила миссия Европейского Союза в ОБСЕ.

"ЕС хотел бы повторить, что Минские соглашения, подписанные Российской Федерацией, однозначно устанавливают, что ТКГ состоит из представителей Украины, РФ и ОБСЕ, причем последняя является посредником. Поэтому Россия четко взяла на себя обязывающую ответственность за мирное урегулирование конфликта. В этом контексте попытки России узаконить так называемые "народные республики" на Востоке Украины не являются конструктивными", - говорится в заявлении.

В ЕС также отметили, что решительно отвергается российский нарратив о том, что Россия является якобы посредником в "внутриукраинском конфликте". "Мы призываем Россию как сторону конфликта принять конструктивное участие в обсуждениях Трехсторонней контактной группы и полностью выполнять Минские соглашения", - отмечается в заявлении.

Отдельно в ЕС выразили обеспокоенность относительно ограничений работы СММ ОБСЕ, "90% из которых происходят в неподконтрольных правительству районах", а также относительно "глушения" и обстрелов беспилотников миссии.

Было заявлено, что "виновные должны понести ответственность - как политическую, так и финансовую". В ЕС также призвали Россию повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью устранения препятствий.

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