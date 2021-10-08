Россия - не "посредник" в войне на Донбассе, - миссия ЕС в ОБСЕ
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила миссия Европейского Союза в ОБСЕ.
"ЕС хотел бы повторить, что Минские соглашения, подписанные Российской Федерацией, однозначно устанавливают, что ТКГ состоит из представителей Украины, РФ и ОБСЕ, причем последняя является посредником. Поэтому Россия четко взяла на себя обязывающую ответственность за мирное урегулирование конфликта. В этом контексте попытки России узаконить так называемые "народные республики" на Востоке Украины не являются конструктивными", - говорится в заявлении.
В ЕС также отметили, что решительно отвергается российский нарратив о том, что Россия является якобы посредником в "внутриукраинском конфликте". "Мы призываем Россию как сторону конфликта принять конструктивное участие в обсуждениях Трехсторонней контактной группы и полностью выполнять Минские соглашения", - отмечается в заявлении.
Отдельно в ЕС выразили обеспокоенность относительно ограничений работы СММ ОБСЕ, "90% из которых происходят в неподконтрольных правительству районах", а также относительно "глушения" и обстрелов беспилотников миссии.
Было заявлено, что "виновные должны понести ответственность - как политическую, так и финансовую". В ЕС также призвали Россию повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью устранения препятствий.