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СБУ поймала чиновника в Житомире на махинациях с тендерами. Сумма убытков - более 3 млн грн

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СБУ поймала чиновника в Житомире на махинациях с тендерами. Сумма убытков - более 3 млн грн
Служба безопасности Украины разоблачила руководителя коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" на постоянных нарушениях тендерного законодательства. Из-за халатности чиновника городской бюджет понес убытки на более чем 3 миллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По имеющейся информации, злоумышленник трижды за год просматривал соглашение с предприятием, которое выиграло тендер на поставку электроэнергии в возглавляемое им депо. И каждый раз цена на электроэнергию для городского электротранспорта росла. В среднем - на 10 процентов по сравнению с предыдущей.

Такие действия чиновника противоречат действующему законодательству о публичных закупках.

Проверка, проведенная специалистами Управления Северного офиса Госаудитслужбы в Житомирской области, подтвердила, что эта сделка нанесла бюджету Житомира убытков более чем 3 миллиона гривен.

Сейчас руководителю коммунального предприятия, ответственном за заключение договоров, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для выявления и наказания всех причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Житомирской окружной прокуратуры.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    3 млн гр 😀😀😀???

    вот чем занято СБУ
    А 60 млн долларов денег налогоплательщика , выданных под липовые документы фирме из ДНР , СБУ не интересуют ?
  • Eugen Mk
    Ойойой, да неужели! Три миллиона аж? А что там нащщёт 60 лимонов в долларах кредита в ордло?
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Зелене бидло думає ,що все зійде з рук, хряк янукович ,свого часу був впевнений ,що йому все по шарабану- чим закінчив всі знають. Зелень закінчить гірше януковича.
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