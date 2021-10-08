СБУ поймала чиновника в Житомире на махинациях с тендерами. Сумма убытков - более 3 млн грн
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По имеющейся информации, злоумышленник трижды за год просматривал соглашение с предприятием, которое выиграло тендер на поставку электроэнергии в возглавляемое им депо. И каждый раз цена на электроэнергию для городского электротранспорта росла. В среднем - на 10 процентов по сравнению с предыдущей.
Такие действия чиновника противоречат действующему законодательству о публичных закупках.
Проверка, проведенная специалистами Управления Северного офиса Госаудитслужбы в Житомирской области, подтвердила, что эта сделка нанесла бюджету Житомира убытков более чем 3 миллиона гривен.
Сейчас руководителю коммунального предприятия, ответственном за заключение договоров, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для выявления и наказания всех причастных лиц.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Житомирской окружной прокуратуры.