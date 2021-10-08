Рассматривается несколько версий смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание и отравление, - начальник полиции Киева Выговский

Правоохранители рассматривают несколько версий смерти народного депутата смерти Антона Полякова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иван Выговский.

"Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти. А также отравление неизвестным веществом: как самостоятельно, так и неизвестным лицом", - заявил он.

По словам Выговского, у правоохранителей есть предварительное свидетельство о смерти от врачей.

"Согласно которому причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца. Назначена судебно-медицинская экспертиза трупа и судебно-трасологическая экспертиза крови, мочи и образцов органов трупа Полякова с целью обнаружения токсических, ядовитых, наркотических, психотропных и медицинских веществ", - добавил он.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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